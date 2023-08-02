Россияне с начала 2023 года стали больше тратить на ювелирные изделия

Аналитический центр SOKOLOV сообщил, что с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные украшения более 141,6 млрд рублей. Это на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщают «Известия».

По данным аналитического центра, с начала года средний чек на ювелирные изделия вырос на 15%, при том что среднерыночные розничные цены выросли на 10%.

Руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова также добавила, что доля онлайн-продаж выросла с 17 до 20% и составила 28 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам совместного исследования аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в России больше всего денег на украшения для женщин тратят мужчины из Саратова.