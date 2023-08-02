В Приамурье расследуют смерть госпитализированной из детского лагеря девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Предполагается, что смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом или инфекционного заболевания нервной системы.
Следователи выясняют подробности произошедшего.
Ранее следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту массового отравления в оздоровительном детском лагере «Юность» Воткинского района.
Также в региональном Минздраве сообщили, что в детском лагере «Горный Орлёнок» в Республике Алтай отравились 67 детей и двое взрослых.