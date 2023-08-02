На инвестпортале Москвы зарегистрировались более 98 тысяч пользователей с 2014 года

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что 98 тыс. пользователей зарегистрировались на инвестпортале Москвы с момента создания в 2014 году.

Об этом сообщает НСН.

Ефимов также добавил, что с начала 2023 года на портале зарегистрировались более 11 тыс. пользователей.

По словам заммэра, им доступно более 30 электронных сервисов, которые помогают в ведении бизнеса в Москве.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что цифровым инструментом для получения статуса промышленного комплекса, технопарка воспользовались более 7,6 тыс. раз.

Ранее Ефимов рассказал, что в январе — июне 2023 года Москва закупила на Портале поставщиков около 80% товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса.