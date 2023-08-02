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Юрист Бабич поддержал идею налоговых послаблений для определённых предприятий

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Ангелина Шурпина
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT прокомментировал заявление замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяны Яковлевой о том, что для предприятий, которые организуют здоровьесберегающую среду для своих сотрудников, необходимо создать налоговые послабления.
Юрист Бабич поддержал идею налоговых послаблений для определённых предприятий
  • РИА Новости

Как отметил специалист, «предложение верное». По его мнению, практика «кнута и пряника» для работодателя использовалась всегда.

«С одной стороны, есть некие обязанности по созданию определённых условий, а когда работодатель не просто выполняет какие-то общие требования, но и идёт на некое перевыполнение, тратит на это ресурсы, безусловно, государство должно это дело стимулировать... Это правильное решение», — рассказал Бабич.

Ранее Яковлева заявила о том, что для предприятий, которые организуют здоровьесберегающую среду для своих сотрудников, необходимо создать налоговые послабления.

По её словам, мотивировать следить за здоровьем граждан должны также администрации городов и регионов.

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