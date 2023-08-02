Специалист Шапарин предупредил об ошибках при заправке автомобиля бензином в жару
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В интервью радио Sputnik специалист отметил, что бензин — легковоспламеняющаяся жидкость.
По словам Шапарина, чтобы не допустить пожара, не стоит ездить «на парах», то есть не стоит держат бак пустым.
Автоэксперт объяснил, что в таком случае бензин может легко вскипеть и в газообразном виде вырваться из бака.
«Парообразный бензин может и вспыхнуть», — добавил Шапарин.
Специалист не советует и наливать в бензобак слишком много топлива. По его словам, это может быть опасно.
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что планируется ввести штрафы за вождение СИМ в нетрезвом виде. По словам специалиста, без камер контролировать электросамокатчиков и велосипедистов «по большому счёту некому».