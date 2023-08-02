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Специалист Шапарин предупредил об ошибках при заправке автомобиля бензином в жару

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о двух ошибках заправки автомобиля бензином в жару.
Специалист Шапарин предупредил об ошибках при заправке автомобиля бензином в жару
  • Gettyimages.ru

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что бензин — легковоспламеняющаяся жидкость.

По словам Шапарина, чтобы не допустить пожара, не стоит ездить «на парах», то есть не стоит держат бак пустым.

Автоэксперт объяснил, что в таком случае бензин может легко вскипеть и в газообразном виде вырваться из бака.

«Парообразный бензин может и вспыхнуть», — добавил Шапарин.

Специалист не советует и наливать в бензобак слишком много топлива. По его словам, это может быть опасно.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что планируется ввести штрафы за вождение СИМ в нетрезвом виде. По словам специалиста, без камер контролировать электросамокатчиков и велосипедистов «по большому счёту некому».

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