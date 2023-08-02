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В Чувашии нашли тело водителя затонувшего на Волге катера

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Спасатели МЧС России с помощью беспилотника обнаружили тело водителя затонувшего на Волге моторного катера, мужчина был найден у берега неподалёку от места крушения.
В Чувашии нашли тело водителя затонувшего на Волге катера
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в поисково-спасательной операции участвовали восемь специалистов с привлечением четырёх единиц техники МЧС.

Катер, шедший от острова Амоксар в сторону правого берега Волги, перевернулся и затонул 29 июля во время шторма и грозы. Как уточняет kp.ru, всего на борту судна находились десять человек, в том числе шесть детей. В результате ЧП погиб шестимесячный ребёнок.

Ещё двое человек, водитель катера и восьмилетний ребёнок, пропали.

1 августа между посёлком «Три дуба» и селом Хыркасы было найдено тело мальчика.

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