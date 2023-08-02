За шесть лет в Москве ввели в эксплуатацию 260 домов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках программы реновации за шесть лет в Москве ввели в эксплуатацию 260 домов. Более 103 тыс. человек уже переехали в новые квартиры.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы. По его словам, самый сложный этап реновации пройден: для строительства подобрали более 11 млн кв. м жилья, а также утвердили перечень домов под расселение. На данный момент в процессе переселения находятся 128 тыс. москвичей. В работе находится 231 новостройка. Всего собираются расселить жителей 5175 домов. Ранее сообщалось, что в Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года темпы ввода жилья выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.