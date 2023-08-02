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За шесть лет в Москве ввели в эксплуатацию 260 домов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках программы реновации за шесть лет в Москве ввели в эксплуатацию 260 домов. Более 103 тыс. человек уже переехали в новые квартиры.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

По его словам, самый сложный этап реновации пройден: для строительства подобрали более 11 млн кв. м жилья, а также утвердили перечень домов под расселение.

На данный момент в процессе переселения находятся 128 тыс. москвичей.

В работе находится 231 новостройка.

Всего собираются расселить жителей 5175 домов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года темпы ввода жилья выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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