За шесть лет в Москве ввели в эксплуатацию 260 домов
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.
По его словам, самый сложный этап реновации пройден: для строительства подобрали более 11 млн кв. м жилья, а также утвердили перечень домов под расселение.
На данный момент в процессе переселения находятся 128 тыс. москвичей.
В работе находится 231 новостройка.
Всего собираются расселить жителей 5175 домов.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года темпы ввода жилья выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.