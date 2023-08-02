Заммэра Москвы: 100 поликлиник введут в эксплуатацию после ремонта в ближайший месяц

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 100 поликлиник столицы введут в эксплуатацию после ремонта в ближайший месяц.

Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на пленарном заседании «Здоровые города: вчера, сегодня, завтра» III Международного конгресса Urban Health.

«Благодаря тому, что команда Петра Павловича не спит вообще и в ближайшие полтора месяца не будет спать, мы введём ещё в ближайший месяц 100 поликлиник», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, в течение двух лет в столице создадут совершенно новую амбулаторную среду.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут производить первый отечественный аппарат для насыщения крови кислородом.