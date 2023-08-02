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ТЦ «Времена года» возобновил работу после инцидента с прорывом трубы с кипятком

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Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве открылся для посетителей после ЧП с прорывом трубы с горячей водой.
ТЦ «Времена года» возобновил работу после инцидента с прорывом трубы с кипятком
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация ТЦ объявила, что он будет работать в прежнем режиме — с 11:00 до 22:00. Отмечается, что при открытии не было большого ажиотажа, в здание вошли несколько человек, в том числе сотрудники магазинов и представители СМИ.

Ранее сообщалось, что площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м.

Десять человек пострадали. Девять из них госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение.

СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ТЦ в Москве.

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