ТЦ «Времена года» возобновил работу после инцидента с прорывом трубы с кипятком
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Администрация ТЦ объявила, что он будет работать в прежнем режиме — с 11:00 до 22:00. Отмечается, что при открытии не было большого ажиотажа, в здание вошли несколько человек, в том числе сотрудники магазинов и представители СМИ.
Ранее сообщалось, что площадь подтопления в результате разрыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве составила 4 тыс. кв. м.
Десять человек пострадали. Девять из них госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение.
СК России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ТЦ в Москве.