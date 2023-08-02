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В России производство текстильной промышленности выросло на 28% в первом полугодии

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В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что в России за первые шесть месяцев 2023 года выросло производство текстильной промышленности на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Об этом сообщают «Известия».

Производство постельного белья выросло на 32%, до 15,2 млн комплектов, простыней — на 29%, до 8,1 млн, наволочек — на 34%, до 7,2 млн.

«Рост обусловлен восстановлением рынка, покупательной способности населения и принятыми на федеральном уровне мерами государственной поддержки», — отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он добавил, что, по данным аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак», цены на товары из текстиля увеличились на 13% по сравнению с 2022 годом.

Также увеличился спрос на текстиль на 33% в первом полугодии 2023-го.

Ранее сообщалось, что в июле 2023-го в России спрос на товары для туризма и кемпинга вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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