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Москвичи стали чаще покупать резиновые сапоги и дождевики

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Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» провели исследование и выяснили, что в Москве в июле спрос на дождевики вырос на 463%, а на резиновые сапоги — на 212% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Москвичи стали чаще покупать резиновые сапоги и дождевики
  • АГН «Москва»
  • © Новосильцев Артур

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Спрос также вырос на зонты (+170%) и резиновые лодки (+43%).

Отмечается, что спрос на дождевики, резиновые сапоги и зонты вырос ввиду непогоды и проливных дождей.

Пресс-служба IT-компании АТОЛ также добавила, что в июне — июле в целом по стране спрос на такие товары уменьшился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию «ЮKassa» и «Чек Индекс», в России увеличился спрос на товары для туризма, походов и рыбалки.

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