Москвичи стали чаще покупать резиновые сапоги и дождевики
- АГН «Москва»
- © Новосильцев Артур
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Спрос также вырос на зонты (+170%) и резиновые лодки (+43%).
Отмечается, что спрос на дождевики, резиновые сапоги и зонты вырос ввиду непогоды и проливных дождей.
Пресс-служба IT-компании АТОЛ также добавила, что в июне — июле в целом по стране спрос на такие товары уменьшился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что, согласно исследованию «ЮKassa» и «Чек Индекс», в России увеличился спрос на товары для туризма, походов и рыбалки.