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Опека забрала двоих детей у матери, которая оставила младенца в Комсомольске-на-Амуре

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Органы опеки забрали двух малолетних дочерей у матери, которая оставила на улице младенца в коляске в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Опека забрала двоих детей у матери, которая оставила младенца в Комсомольске-на-Амуре
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Девочек поместили в местный центр социальной помощи семье и детям.

«Малыш пока остаётся в больнице. Женщина дома. Работает подразделение по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в прокуратуре РИА Новости.

Ранее во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружили младенца в коляске без родителей.

Ребёнка доставили в медицинское учреждение, где его незамедлительно осмотрели специалисты.

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