Опека забрала двоих детей у матери, которая оставила младенца в Комсомольске-на-Амуре
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Девочек поместили в местный центр социальной помощи семье и детям.
«Малыш пока остаётся в больнице. Женщина дома. Работает подразделение по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в прокуратуре РИА Новости.
Ранее во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружили младенца в коляске без родителей.
Ребёнка доставили в медицинское учреждение, где его незамедлительно осмотрели специалисты.