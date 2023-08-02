Опека забрала двоих детей у матери, которая оставила младенца в Комсомольске-на-Амуре

Органы опеки забрали двух малолетних дочерей у матери, которая оставила на улице младенца в коляске в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков