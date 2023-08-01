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Ставрополье представит 10 объектов на выставке «Россия» в Москве

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Ставропольский край представит 10 объектов на выставке «Россия», которая откроется 4 ноября в Москве.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

На стенде региона будут представлены такие объекты, как «Каменное ожерелье» (Александровский округ), оленья ферма (Андроповский округ) и военно-патриотический учебный центр «Партизан» (Георгиевский округ).

Кроме того, посетители смогут узнать о Кочубеевской ВЭС, Каменном мосте у села Дмитриевского, Бульваре Мира в Невинномысске и других объектах.

«На стенде Ставрополья мы покажем и расскажем о главных достопримечательностях, достижениях и перспективных проектах. Объединим прошлое, настоящее и будущее края», — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтёнком Юка.

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