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Депутат Лантратова предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила пересмотреть систему безопасности детских лагерей, в частности оснастить их тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.
Депутат Лантратова предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову. Ещё одно письмо направлено в СК России. В нём депутат просит взять расследование дела об инциденте в кубанском детском лагере на личный контроль главы ведомства Александра Бастрыкина.

Как считает Лантратова, нужно привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления профессиональных сотрудников вневедомственной охраны с шестым разрядом квалификации.

Кроме того, депутат предложила проводить дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и персонала.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержан 49-летний приезжий из Воронежской области по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере.

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