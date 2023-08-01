Депутат Лантратова предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила пересмотреть систему безопасности детских лагерей, в частности оснастить их тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее письмо Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову. Ещё одно письмо направлено в СК России. В нём депутат просит взять расследование дела об инциденте в кубанском детском лагере на личный контроль главы ведомства Александра Бастрыкина.

Как считает Лантратова, нужно привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления профессиональных сотрудников вневедомственной охраны с шестым разрядом квалификации.

Кроме того, депутат предложила проводить дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и персонала.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержан 49-летний приезжий из Воронежской области по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере.