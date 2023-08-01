Путин и Матвиенко на встрече обсудили работу Совета Федерации

Российский президент Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече обсудили работу верхней палаты российского парламента.

На встрече глава государства поблагодарил Матвиенко за работу Совфеда в весеннюю сессию, отметив, что было уделено много внимания вопросам социального характера.

Он отметил, что работа парламента была достаточно напряжённой, но эффективной, а решения принимались своевременно.

В свою очередь, Матвиенко рассказала, что по итогам выборов в сентябре состав Совета Федерации обновится примерно на 40% за счёт сенаторов из тех регионов, где пройдут выборы.

10 июля Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от Путина.