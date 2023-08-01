Собянин: Москва выделила грант для поддержки оборонного предприятия в Зеленограде
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде», — сообщил Собянин.
Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.