Собянин: Москва выделила грант для поддержки оборонного предприятия в Зеленограде

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принято решение о поддержке одного из предприятий ОПК в Зеленограде. Власти столицы выделили грант для его поддержки и развития.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Сегодня на заседании президиума правительства Москвы приняли решение выделить грант для поддержки и развития одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Зеленограде», — сообщил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.