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Диетолог Соломатина посоветовала есть скумбрию для профилактики остеопороза

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему скумбрия является наиболее полезной для здоровья из прочих видов рыбы.
Диетолог Соломатина посоветовала есть скумбрию для профилактики остеопороза
  • Gettyimages.ru

В скумбрии содержится много омега-3 жирных кислот, а белка даже больше, чем в печени трески, сообщила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. А легко усваиваемый белок необходим организму в качестве строительного материала.

Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D, который нужен для иммунной системы и укрепления костей, особенно с возрастом, когда возрастает риск остеопороза, заключила Соломатина.

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