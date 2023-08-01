Диетолог Соломатина посоветовала есть скумбрию для профилактики остеопороза
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В скумбрии содержится много омега-3 жирных кислот, а белка даже больше, чем в печени трески, сообщила она в беседе с «Москвой 24».
По её словам, омега-3 жирные кислоты входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. А легко усваиваемый белок необходим организму в качестве строительного материала.
Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D, который нужен для иммунной системы и укрепления костей, особенно с возрастом, когда возрастает риск остеопороза, заключила Соломатина.
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