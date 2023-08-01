Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдата ВСУ за убийство мирного жителя

Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении военнослужащего 36-й ОБМП ВСУ Максима Чернушенко за убийство мирного жителя.

По версии следствия, весной 2022 года Чернушенко увидел на одной из улиц Мариуполя безоружного мирного жителя.

«Испытывая неприязнь к местному населению, Чернушенко произвёл в мариупольца пять прицельных выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР.

Ранее российская военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военного ВСУ, обвиняемого в изнасиловании мирной жительницы и убийстве её сожителя.

До этого прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.