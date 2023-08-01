Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдата ВСУ за убийство мирного жителя
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По версии следствия, весной 2022 года Чернушенко увидел на одной из улиц Мариуполя безоружного мирного жителя.
«Испытывая неприязнь к местному населению, Чернушенко произвёл в мариупольца пять прицельных выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР.
Ранее российская военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военного ВСУ, обвиняемого в изнасиловании мирной жительницы и убийстве её сожителя.
До этого прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.