Узнать больше

Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдата ВСУ за убийство мирного жителя

Короткая ссылка
Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении военнослужащего 36-й ОБМП ВСУ Максима Чернушенко за убийство мирного жителя.
Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдата ВСУ за убийство мирного жителя
  • AP
  • © Libkos

По версии следствия, весной 2022 года Чернушенко увидел на одной из улиц Мариуполя безоружного мирного жителя. 

«Испытывая неприязнь к местному населению, Чернушенко произвёл в мариупольца пять прицельных выстрелов из автоматического оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный суд ДНР.

Ранее российская военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военного ВСУ, обвиняемого в изнасиловании мирной жительницы и убийстве её сожителя.

До этого прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить