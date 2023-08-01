Командира артбригады ВСУ обвинили в обстреле гостиничного комплекса «Виктория» в Донецке

Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача, который открыл огонь по гостиничному комплексу «Виктория» в Донецке.

«По версии следствия, 30 декабря 2022 года в ночное время Храпач... обстрелял Киевский район г. Донецка из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

В результате попадания шести ракет в гостиничный комплекс погиб проживавший там сотрудник военных следственных органов, здание комплекса получило повреждения. Мирные граждане не пострадали.

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полковника Дмитрия Храпача по трём статьям УК России.

Ранее военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азов»* за расстрелы в Мариуполе.

В июле прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.