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Командира артбригады ВСУ обвинили в обстреле гостиничного комплекса «Виктория» в Донецке

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача, который открыл огонь по гостиничному комплексу «Виктория» в Донецке.
Командира артбригады ВСУ обвинили в обстреле гостиничного комплекса «Виктория» в Донецке
  • AP
  • © Libkos

«По версии следствия, 30 декабря 2022 года в ночное время Храпач... обстрелял Киевский район г. Донецка из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

В результате попадания шести ракет в гостиничный комплекс погиб проживавший там сотрудник военных следственных органов, здание комплекса получило повреждения. Мирные граждане не пострадали.

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полковника Дмитрия Храпача по трём статьям УК России.

Ранее военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азов»* за расстрелы в Мариуполе.

В июле прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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