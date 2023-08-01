Командира артбригады ВСУ обвинили в обстреле гостиничного комплекса «Виктория» в Донецке
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«По версии следствия, 30 декабря 2022 года в ночное время Храпач... обстрелял Киевский район г. Донецка из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.
В результате попадания шести ракет в гостиничный комплекс погиб проживавший там сотрудник военных следственных органов, здание комплекса получило повреждения. Мирные граждане не пострадали.
Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полковника Дмитрия Храпача по трём статьям УК России.
Ранее военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азов»* за расстрелы в Мариуполе.
В июле прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.