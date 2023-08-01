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В Ставрополе проинспектировали 74 детсада перед началом учебного года

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В Ставрополе провели проверку в 74 детских садах в преддверии нового учебного года.
В Ставрополе проинспектировали 74 детсада перед началом учебного года
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  • © South_agency

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на городскую администрацию.

Специальная комиссия в составе правоохранителей, экспертов Ростехнадзора, членов комитета образования мэрии и других не нашла никаких нарушений. По итогам проверки все 74 учреждения признаны готовыми к отопительному сезону.

С 11 августа комиссия начнёт проверку в школах города.

Ранее председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал идею по введению нового стандарта школьной формы.

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