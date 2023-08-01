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Путин 2 августа наградит героев СВО, учёных и работников других сфер деятельности в Кремле

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Президент России Владимир Путин вручит государственные награды героям СВО, а также учёным и представителям других отраслей в Екатерининском зале Кремля 2 августа.
Путин 2 августа наградит героев СВО, учёных и работников других сфер деятельности в Кремле
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Высшими государственными наградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности», — сообщили в Кремле.

Ранее государственные награды получили бойцы Южного военного округа и Черноморского флота, которые проявили героизм во время отражения атак ВСУ в Запорожской области.

В конце июля Путин наградил заместителя начальника управления центра подготовки космонавтов Антона Шкаплерова орденом Гагарина.

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