Кириенко принял участие в молодёжном форуме «Экосистема. Заповедный край»

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» и провёл встречу с участниками движения «Экосистема».

Об этом пишет «Взгляд».

В этом году в мероприятии впервые участвуют старшие школьники «Движения первых». По словам замглавы администрации президента, у юных натуралистов движения будет возможность посетить Камчатку.

Кириенко, в частности, высоко оценил проект «Волонтёры леса», в рамках которого высадили более 340 тыс. деревьев в ЛНР и ДНР.

Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край» входит в линейку платформы «Росмолодёжь.События». В 2023 году в нём принимают участие 450 молодых людей из всех, в том числе новых, регионов страны.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) объявил состав жюри «Зелёной премии» для оценки лучших экологических проектов от частных лиц и компаний. В него вошли депутат Госдумы России Николай Валуев, глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, путешественник Фёдор Конюхов и др.