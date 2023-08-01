В Москве более 700 тысяч раз записали питомца к ветеринару онлайн

В Москве жители более 700 тыс. раз за 4,5 года записали домашнее животное на приём к ветеринару онлайн.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Такой рост обусловлен удобством сервиса: жители могут в удобном формате ознакомиться с предлагаемыми услугами и подобрать ближайшее учреждение», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Уточняется, что записать питомца к ветеринару онлайн можно с помощью сайта mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук добавила, что в сервисе «Мой питомец» также отражается амбулаторная карта домашнего животного.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию сервиса «СберСпасибо», жители Санкт-Петербурга потратили более 200 млн бонусов с июля 2022 по июль 2023 года на покупку товаров для питомцев.