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Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотечным кредитам с господдержкой

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С 4 августа Сбербанк снизит на 0,8—1 п. п. ставки по льготным жилищным кредитам, следует из заявления кредитной организации.
Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотечным кредитам с господдержкой
  • РИА Новости

«С 4 августа 2023 года Сбербанк улучшит условия по программе субсидирования ипотеки, а также при покупке недвижимости у застройщиков-партнёров — участников проектного финансирования банка», — приводит сообщение РИА Новости.

Минимальная процентная ставка по программе «Господдержка» составит 6%,  по семейной ипотеке — 4%, а по ипотеке для IT-специалистов — 3%.

Директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по маркетингу Алексей Волков ранее прокомментировал в беседе с RT данные отчёта Центробанка о денежно-кредитной политике, согласно которым объём выдачи ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум 2021 года.

Центробанк с октября ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов.

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