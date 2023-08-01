С начала 2023 года поддержкой центра «Моспром» воспользовались 72 столичных компании

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что с начала 2023 года центр «Моспром» оказал поддержку 72 столичным компаниям.

Об этом сообщает НСН.

По словам Овчинского, центр «Моспром» помогает столичным компаниям продвигать их продукцию и выводить её на зарубежные рынки, например, стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и Латинской Америки.

Так, уже 17 предприятий получили консультацию и аналитику востребованности продукции на зарубежных рынках. При этом 16 компаний поучаствовали в диджитал-марафонах, где каждая компания также получила индивидуальную консультацию и анализ стратегии выхода на зарубежные рынки.

Ранее сообщалось, что «Моспром» организовал бизнес-миссию в Белоруссию для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний Москвы.