Жителя Курганской области задержали за удержание женщины в погребе в течение трёх дней
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
«По версии органов дознания, местный житель, находясь у себя в доме, незаконно в течение трёх дней удерживал в погребе женщину», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл в селе Мансурово в конце июня. Ведётся следствие.
Ранее следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинской области, державшему девушку взаперти 14 лет.
До этого Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.