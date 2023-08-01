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Жителя Курганской области задержали за удержание женщины в погребе в течение трёх дней

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В Курганской области задержали жителя Сафакулевского округа, удерживавшего женщину в погребе в течение трёх дней. Заведено уголовное дело.
Жителя Курганской области задержали за удержание женщины в погребе в течение трёх дней
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

«По версии органов дознания, местный житель, находясь у себя в доме, незаконно в течение трёх дней удерживал в погребе женщину», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл в селе Мансурово в конце июня. Ведётся следствие.

Ранее следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинской области, державшему девушку взаперти 14 лет.

До этого Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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