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В Челябинской области начали реабилитацию похищенной смолинским маньяком девушки

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Власти Челябинской области сообщили о начале реабилитации и медицинского обследования похищенной смолинским маньяком девушки.
В Челябинской области начали реабилитацию похищенной смолинским маньяком девушки
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с девушкой работают специалисты.

«Проводится реабилитация и медицинское обследование», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, прорабатываются вопросы социально-бытового характера.

Отмечается, что к вопросу реабилитации пострадавшей подключилась омбудсмен Юлия Сударенко. 

Ранее следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.

До этого Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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