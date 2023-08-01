В Челябинской области начали реабилитацию похищенной смолинским маньяком девушки

Власти Челябинской области сообщили о начале реабилитации и медицинского обследования похищенной смолинским маньяком девушки.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с девушкой работают специалисты.

«Проводится реабилитация и медицинское обследование», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, прорабатываются вопросы социально-бытового характера.

Отмечается, что к вопросу реабилитации пострадавшей подключилась омбудсмен Юлия Сударенко.

Ранее следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.

До этого Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.