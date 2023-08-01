В Челябинской области начали реабилитацию похищенной смолинским маньяком девушки
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что с девушкой работают специалисты.
«Проводится реабилитация и медицинское обследование», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, прорабатываются вопросы социально-бытового характера.
Отмечается, что к вопросу реабилитации пострадавшей подключилась омбудсмен Юлия Сударенко.
Ранее следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.
До этого Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.