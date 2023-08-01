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В Московском зоопарке изменился график работы с 1 августа

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В Московском зоопарке предупредили посетителей об изменении графика работы с 1 августа.
В Московском зоопарке изменился график работы с 1 августа
  • globallookpress.com
  • © Cao Yang/XinHua

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный Telegram-канал зоопарка.

«Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 21:00. Вход на территорию будет открыт до 20:00», — говорится в сообщении.

До 20:00 будут работать три входа: главный, у Детского зоопарка и у метро «Баррикадная» по адресу Большая Грузинская, дом 8, стр. 32.

Три дополнительных входа работают с 10:00 до 18:00, причём один из них открыт только по выходным дням.

Ранее сообщалось, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса. Их назвали Зита и Гита.

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