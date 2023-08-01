Юрист Турунина заявила, что отцы могут требовать алименты при уходе за ребёнком

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина рассказала, в каких случаях отцы могут требовать алименты при уходе за ребёнком.

В беседе с «Известиями» юрист объяснила, что требовать в судебном порядке алименты может любой супруг, воспитывающий ребёнка.

Согласно новой редакции ст. 90 Семейного кодекса, любой отец, осуществляющий уход за ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, может получать алименты от бывшей супруги.

По словам Туруниной, суду нужно предоставить доказательства, подтверждающие уход за ребёнком и отказ бывшей супруги от предоставления поддержки.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в России нужна трансформация или модернизация института отцовства.