Узнать больше

Юрист Турунина заявила, что отцы могут требовать алименты при уходе за ребёнком

Короткая ссылка
Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина рассказала, в каких случаях отцы могут требовать алименты при уходе за ребёнком.
Юрист Турунина заявила, что отцы могут требовать алименты при уходе за ребёнком
  • Gettyimages.ru
  • © EmirMemedovski

В беседе с «Известиями» юрист объяснила, что требовать в судебном порядке алименты может любой супруг, воспитывающий ребёнка.

Согласно новой редакции ст. 90 Семейного кодекса, любой отец, осуществляющий уход за ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, может получать алименты от бывшей супруги.

По словам Туруниной, суду нужно предоставить доказательства, подтверждающие уход за ребёнком и отказ бывшей супруги от предоставления поддержки.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с RT, что в России нужна трансформация или модернизация института отцовства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить