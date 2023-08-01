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В Удмуртии выписали всех детей, госпитализированных из-за отравления в лагере «Юность»

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Все дети, госпитализированные из удмуртского детского лагеря «Юность» с кишечной инфекцией, выписаны. Об этом рассказала вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
В Удмуртии выписали всех детей, госпитализированных из-за отравления в лагере «Юность»
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Её слова приводит сайт izh.kp.ru.

«В настоящее время все они в удовлетворительном состоянии и в лечении не нуждаются», — заявила Пинчук.

Отмечается, что 1 августа из больницы были выписаны двое последних отравившихся детей.

Ранее следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту массового отравления в оздоровительном детском лагере «Юность» Воткинского района.

Признаки острой кишечной инфекции были зафиксированы более чем у 20 человек.

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