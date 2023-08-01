Российский экологический оператор (РЭО) объявил состав жюри «Зелёной премии» для оценки лучших экологических проектов от частных лиц и компаний. В него вошли депутат Госдумы России Николай Валуев, глава Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, путешественник Фёдор Конюхов и др.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Зелёная премия» направлена на то, чтобы выявить лучшие проекты, а также привлечь внимание людей к вопросам экологии, прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках мероприятия определят лучшие отраслевые компании, бренды, общественные, образовательные, культурные организации, а также экоактивистов, внёсших вклад в формирование новой модели осознанного потребления в России.

В составе жюри также советник президента России, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам Дмитрий Кобылкин и др.

Ранее НСН сообщала, что рейтинговое агентство АКРА утвердило наивысший кредитный рейтинг ААА(RU) по национальной шкале для столичных зелёных облигаций, выпущенных для населения.