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В столице подвели итоги первого конкурса «Московские мастера. Молодёжка»

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Председатель городского комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова сообщила, что в столице объявлены победители первого конкурса «Московские мастера. Молодёжка».
В столице подвели итоги первого конкурса «Московские мастера. Молодёжка»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Конкурс был организован для специалистов по работе с молодёжью из некоммерческих организаций, вузов и органов исполнительной власти.

В финале участникам предлагалось разрешить уникальные ситуации за определённое количество времени.

Победителем конкурса стал председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета науки и технологий МИСиС Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Зафар Сафаров.

Отмечается, что конкурс «Московские мастера» проходит в столице в 26-й раз.

Ранее сообщалось, что 20 проектов из Татарстана удостоились грантов «Движения первых» в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты Первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.

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