В столице подвели итоги первого конкурса «Московские мастера. Молодёжка»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Конкурс был организован для специалистов по работе с молодёжью из некоммерческих организаций, вузов и органов исполнительной власти.
В финале участникам предлагалось разрешить уникальные ситуации за определённое количество времени.
Победителем конкурса стал председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета науки и технологий МИСиС Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Зафар Сафаров.
Отмечается, что конкурс «Московские мастера» проходит в столице в 26-й раз.
Ранее сообщалось, что 20 проектов из Татарстана удостоились грантов «Движения первых» в рамках всероссийского грантового конкурса «Гранты Первых 2023». Общая сумма грантовой помощи составила 51,7 млн рублей.