В Москве оборот онлайн-торговли вырос на 18% по итогам мая

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в мае оборот онлайн-торговли в столице увеличился на 18% к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

За этот месяц совокупная сумма онлайн-покупок достигла 85,4 млрд рублей, отметил вице-мэр.

По его словам, доля онлайна в общем обороте торговли столицы за год выросла на 1,6 п. п. — с 15,3% в мае 2022 года до 16,9% в мае 2023-го.

«Росту популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, в том числе за счёт привлечения новых торговых марок, а также внедрение онлайн-магазинами различных платёжных опций и отлаженные сервисы доставки», — резюмировал Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что с января по апрель 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022-го.