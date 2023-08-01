В Москве оборот онлайн-торговли вырос на 18% по итогам мая
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
За этот месяц совокупная сумма онлайн-покупок достигла 85,4 млрд рублей, отметил вице-мэр.
По его словам, доля онлайна в общем обороте торговли столицы за год выросла на 1,6 п. п. — с 15,3% в мае 2022 года до 16,9% в мае 2023-го.
«Росту популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, в том числе за счёт привлечения новых торговых марок, а также внедрение онлайн-магазинами различных платёжных опций и отлаженные сервисы доставки», — резюмировал Ефимов.
Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что с января по апрель 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022-го.