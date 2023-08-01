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Песков — об угрозе ударов беспилотников в Москве: принимаются меры

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Угроза ударов беспилотников в Москве очевидна, принимаются меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков — об угрозе ударов беспилотников в Москве: принимаются меры
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Действительно, угроза существует, она очевидна — и меры принимаются», — сказал он.

Ранее The New York Times писала, что Украина пытается наращивать парк беспилотников, чтобы участить атаки против объектов внутри России.

Также были опубликованы кадры последствий атаки украинского БПЛА на башню IQ Москва-Сити.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне атаки беспилотников на Москву пригрозил новыми ударами.

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