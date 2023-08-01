На Кубани предупредили об авиаучениях 1 августа

В Краснодарском крае на полигоне в Ленинградском районе 1 августа состоятся тренировочные полёты авиации.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«С 14:00 до 22:00 на мишенном поле станицы Ленинградской проводят полёты авиации с применением авиационных средств поражения», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.