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На Кубани предупредили об авиаучениях 1 августа

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В Краснодарском крае на полигоне в Ленинградском районе 1 августа состоятся тренировочные полёты авиации.
На Кубани предупредили об авиаучениях 1 августа
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

«С 14:00 до 22:00 на мишенном поле станицы Ленинградской проводят полёты авиации с применением авиационных средств поражения», — говорится в сообщении.

Ранее НСН сообщала, что правительство Москвы подписало соглашение с крупным российским IT-холдингом «Т1» о создании Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднёво» с целью развития отрасли беспилотной авиации.

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