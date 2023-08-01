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В Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек и поджоге

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В Карелии по делу об убийстве и поджоге шестерых человек задержаны двое подозреваемых.
В Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек и поджоге
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК России.

В посёлке Деревянное в ночь на 1 августа произошёл пожар в двух частных домах. В одном из них обнаружили четыре трупа, среди которых тело женщины с ножевыми ранениями. В другом доме нашли два мужских тела.

По подозрению в совершении убийств и поджоге домов задержаны двое ранее судимых местных жителей.

«Следователями будет направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следственного комитета.

На месте работают следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали четверых мужчин по подозрению в разбое и насилии над двумя женщинами.

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