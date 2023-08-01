В Хабаровском крае построят Дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Уточняется, что в комплексе за год смогут отдохнуть около 5 тыс. детей.
На территории центра создадут спортивно-оздоровительный комплекс, включающий футбольное поле, скейт-площадки, полётный стадион. Кроме того, будут созданы современные лаборатории, образовательные кластеры «Технологии леса», «Программирование», а также экологический клуб.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил в 2023 году создать филиалы детского лагеря отдыха «Артек» в Севастополе и Бердянске.