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В Хабаровском крае построят Дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления

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В селе Бычиха (Хабаровский край) построят Детский центр отдыха и оздоровления на Дальнем Востоке. Подготовительные работы начнутся в IV квартале 2023 года.
В Хабаровском крае построят Дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления
  • Gettyimages.ru
  • © Heiko Küverling

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Уточняется, что в комплексе за год смогут отдохнуть около 5 тыс. детей.

На территории центра создадут спортивно-оздоровительный комплекс, включающий футбольное поле, скейт-площадки, полётный стадион. Кроме того, будут созданы современные лаборатории, образовательные кластеры «Технологии леса», «Программирование», а также экологический клуб.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил в 2023 году создать филиалы детского лагеря отдыха «Артек» в Севастополе и Бердянске.

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