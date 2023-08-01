Психолог Казаченко посоветовала заводить новых друзей во взрослом возрасте

Психолог и коуч Катерина Казаченко рассказала, что каждому человеку необходимы друзья и найти их можно в любом возрасте.

Пребывание в социуме и тёплый контакт с близкими по духу и приятными людьми положительно влияют на здоровье и настроение человека, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

С возрастом к выбору друзей человек подходит более осознанно.

«Если мы хотим построить крепкую дружбу во взрослом возрасте, то должны быть готовы к тому, что это не случится в одночасье. С кем-то мы станем ближе, а кто-то так и останется нашим хорошим знакомым», — отметила Казаченко.

Психолог посоветовала не бояться знакомиться с новыми людьми, открываться эмоционально, делиться чем-то личным. Чтобы отношения переросли в дружбу, нужно поддерживать и развивать их, при этом не быть слишком требовательным или навязчивым, сказала психолог.

Ранее кандидат психологических наук Софья Сулим назвала черты, которые отличают настоящих друзей от приятелей.