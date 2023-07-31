В Крым приехала группа народных дипломатов из Норвегии

Группа норвежских народных дипломатов прибыла в Крым с ознакомительным визитом.

Об этом сообщил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы встретили группу народных дипломатов из Норвегии. После посещения Донбасса они приехали с ознакомительным визитом в Крым», — передаёт РИА Новости слова Гемпеля.

Он рассказал, что в составе группы приняли участие четыре человека, среди них также находятся два журналиста. В её главе — руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.

Гемпель добавил, что в программе посещения предусмотрена встреча норвежских дипломатов и руководства Крыма.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад курирует атаки беспилотников ВСУ по Москве, Крыму и другим регионам.