В Крым приехала группа народных дипломатов из Норвегии
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Мы встретили группу народных дипломатов из Норвегии. После посещения Донбасса они приехали с ознакомительным визитом в Крым», — передаёт РИА Новости слова Гемпеля.
Он рассказал, что в составе группы приняли участие четыре человека, среди них также находятся два журналиста. В её главе — руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер.
Гемпель добавил, что в программе посещения предусмотрена встреча норвежских дипломатов и руководства Крыма.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад курирует атаки беспилотников ВСУ по Москве, Крыму и другим регионам.