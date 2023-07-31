Проект «Удмуртское долголетие 2.0» запустят 1 августа

Проект «Удмуртское долголетие 2.0» запустят в республике во вторник, 1 августа, заявили в пресс-службе главы и правительства региона.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

В июне 2023 года проект стал одним из лауреатов конкурса Фонда президентских грантов.

«Радует, что здесь присутствует огромное количество клубов с прошлого года и новых. Увеличивается число людей, которые приобщаются к здоровому образу жизни и «Удмуртскому долголетию 2.0». Второй этап нашего проекта будет масштабнее, добавятся новые виды спорта», — заявила руководитель проекта Татьяна Першина.

Ранее НСН сообщила, что центры московского долголетия подготовили праздничные программы по случаю четырёхлетия.