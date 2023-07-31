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По программе нулевого травматизма в Ставрополе работает более 700 предприятий

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В программе нулевого травматизма в Ставрополе принимают участие более 700 организаций.
По программе нулевого травматизма в Ставрополе работает более 700 предприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В этом году число поддерживающих международную концепцию нулевого травматизма по сравнению с прошлым годом увеличилось на 31%», — заявил мэр Иван Ульянченко.

Курсы по оказанию первой помощи прошли более 1,5 тыс. работников. Знания в сфере охраны труда получили около 2 тыс. специалистов и руководителей.

Ранее НСН сообщала, что в январе — июне 2023 года Москва закупила на Портале поставщиков около 80% товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса.

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