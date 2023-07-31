Парки Подмосковья приняли более 43 млн посетителей с начала года

В парках Московской области побывали более 43 млн посетителей за январь — июль 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства благоустройства.

С 2018 года число парков в регионе выросло более чем вдвое и достигло 188.

«Растёт и посещаемость. С января по конец июля в этом году в парках уже побывали 43 млн человек. Для сравнения, за весь прошлый год наши парки посетило 57 млн жителей и гостей Подмосковья», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

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