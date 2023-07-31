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Психолог Мелехин: желание начать «новую жизнь с понедельника» может привести к упадку сил

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Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о сути феномена «новая жизнь с понедельника».
Психолог Мелехин: желание начать «новую жизнь с понедельника» может привести к упадку сил
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Феномен понедельника, или феномен новой жизни, считается формой когнитивно-поведенческого режима, когда человек искусственно устанавливает точку отсчёта, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Феномен понедельника является дисрегуляцией — установкой, которая часто приводит к срывам, отметил Мелехин.

В начале человек излишне мобилизует себя, что в дальнейшем приводит к спаду, характеризующемуся упадком сил, депрессивностью, раздражительностью, слезливостью, болями в теле.

«И тут надо ответить себе на вопрос: а чем же вызвано такое отношение к себе, такое самоистощающее поведение, когда нужно измотать себя», — заключил психолог.

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