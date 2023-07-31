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Региональным маткапиталом в ЯНАО воспользовались 26 800 женщин за 11 лет

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Региональным материнским капиталом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) воспользовались 26 800 женщин за 11 лет, заявили в Департаменте социальной защиты населения.
Региональным маткапиталом в ЯНАО воспользовались 26 800 женщин за 11 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий только на территории округа. Допускается покупка жилья в многоквартирном капитальном доме, покупка, реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства», — заявили в ведомстве.

Также родители или дети могут получить медпомощь в организациях, расположенных на территории России и за её пределами.

«С 2021 года у семей появилось право приобретать индивидуальные жилые дома не только в капитальном, но и в деревянном исполнении. Было конкретизировано определение «многоквартирный дом капитального исполнения», — отметили в департаменте.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова разрешить многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка-инвалида, использовать средства материнского (семейного) капитала для приобретения отечественного автомобиля.

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