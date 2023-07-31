Диетолог Королёва назвала белокочанную капусту полезным продуктом для пожилых

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что белокочанная капуста обладает рядом полезных свойств для людей в пожилом возрасте.

Прежде всего, данный продукт полезен для системы пищеварения, так как в нём содержится много пищевых волокон и клетчатки, необходимых для нормальной работы кишечника, сообщила врач в беседе с «Москвой 24».

Также, по её словам, овощ содержит немало полезных веществ и микроэлементов, таких как витамин C, который поможет укрепить иммунитет в пожилом возрасте, и витамины группы B, полезные для нервной системы.

«Присутствует и магний, который участвует более чем в 300 биохимических реакциях в организме. Кроме того, в капусте есть калий, необходимый для сердечно-сосудистой системы», — заключила Королёва.

Ранее нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич посоветовала не употреблять больше двух порций мороженого в день.