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В Подмосковье число социальных предпринимателей выросло на 17,5%

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число социальных предпринимателей в регионе выросло на 17,5% за год.
В Подмосковье число социальных предпринимателей выросло на 17,5%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Социальные предприниматели могут претендовать на получение мер поддержки от государства, например на компенсацию части затрат на аренду или расширение производства.

По словам губернатора, с начала 2023 года такой статус получили 940 компаний.

При этом Воробьёв напомнил, что 1 августа начнётся конкурс для социальных и молодых предпринимателей.

Ранее сообщалось, что предприниматели Новосибирской области смогли привлечь более 2,9 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств Корпорации «МСП» с начала 2023 года.

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