В Подмосковье число социальных предпринимателей выросло на 17,5%
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Социальные предприниматели могут претендовать на получение мер поддержки от государства, например на компенсацию части затрат на аренду или расширение производства.
По словам губернатора, с начала 2023 года такой статус получили 940 компаний.
При этом Воробьёв напомнил, что 1 августа начнётся конкурс для социальных и молодых предпринимателей.
Ранее сообщалось, что предприниматели Новосибирской области смогли привлечь более 2,9 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств Корпорации «МСП» с начала 2023 года.