В Подмосковье число социальных предпринимателей выросло на 17,5%

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число социальных предпринимателей в регионе выросло на 17,5% за год.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Социальные предприниматели могут претендовать на получение мер поддержки от государства, например на компенсацию части затрат на аренду или расширение производства.

По словам губернатора, с начала 2023 года такой статус получили 940 компаний.

При этом Воробьёв напомнил, что 1 августа начнётся конкурс для социальных и молодых предпринимателей.

Ранее сообщалось, что предприниматели Новосибирской области смогли привлечь более 2,9 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств Корпорации «МСП» с начала 2023 года.