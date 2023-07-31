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С начала 2023 года 238 компаний малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты

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За первые шесть месяцев 2023 года 238 компаний малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты от Московского областного фонда микрофинансирования.
С начала 2023 года 238 компаний малого и среднего бизнеса получили льготные кредиты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что 54 малых предприятия в области торговли получили поддержку на сумму 100 млн рублей, ещё 54 производственные компании — на сумму 93 млн рублей, а также 24 предприятия в сфере грузовых и пассажирских перевозок — 26,3 млн.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство ещё на два года продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов для отечественных судоходных компаний.

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