В арт-кластере «Таврида» участники представили восемь экопроектов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев выразил надежду, что данные проекты помогут производственным предприятиям Крыма стать более экологичными.
PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что среди проектов были предложения по реорганизации системы обращения с отходами. Кроме того, участники предложили пропагандировать экологичный образ жизни среди сотрудников организации, а также создать экопространства на территории предприятия.
Ранее сообщалось, что расчистку Малаховского озера в подмосковных Люберцах планируют завершить к ноябрю 2024 года.