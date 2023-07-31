В арт-кластере «Таврида» участники представили восемь экопроектов

В арт-школе «Таврида», организованной при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) в рамках проекта «Наука как искусство», участники представили восемь экологических проектов для производителей Крыма.

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев выразил надежду, что данные проекты помогут производственным предприятиям Крыма стать более экологичными.

PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что среди проектов были предложения по реорганизации системы обращения с отходами. Кроме того, участники предложили пропагандировать экологичный образ жизни среди сотрудников организации, а также создать экопространства на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что расчистку Малаховского озера в подмосковных Люберцах планируют завершить к ноябрю 2024 года.