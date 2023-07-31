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В арт-кластере «Таврида» участники представили восемь экопроектов

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В арт-школе «Таврида», организованной при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) в рамках проекта «Наука как искусство», участники представили восемь экологических проектов для производителей Крыма.
В арт-кластере «Таврида» участники представили восемь экопроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев выразил надежду, что данные проекты помогут производственным предприятиям Крыма стать более экологичными.

PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что среди проектов были предложения по реорганизации системы обращения с отходами. Кроме того, участники предложили пропагандировать экологичный образ жизни среди сотрудников организации, а также создать экопространства на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что расчистку Малаховского озера в подмосковных Люберцах планируют завершить к ноябрю 2024 года.

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