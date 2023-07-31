Российские вузы зачислили около семи тысяч человек по льготе для участников СВО

Российские вузы зачислили по льготе для участников спецоперации на Украине около 7 тыс. человек, заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.

«Было подано более 9 тыс. заявлений — не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тыс. тех, кто имел на это право», — цитирует его ТАСС.

Афанасьев уточнил, что речь идёт о тех, кто поступал без вступительных испытаний, и абитуриентах, которые поступали на основе проводимых вузами вступительных испытаний.

Ранее в Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО.

Также вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО.