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Российские вузы зачислили около семи тысяч человек по льготе для участников СВО

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Российские вузы зачислили по льготе для участников спецоперации на Украине около 7 тыс. человек, заявил замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев.
Российские вузы зачислили около семи тысяч человек по льготе для участников СВО
  • РИА Новости

«Было подано более 9 тыс. заявлений — не физических лиц, а именно заявлений. В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тыс. тех, кто имел на это право», — цитирует его ТАСС.

Афанасьев уточнил, что речь идёт о тех, кто поступал без вступительных испытаний, и абитуриентах, которые поступали на основе проводимых вузами вступительных испытаний.

Ранее в Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО.

Также вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО.

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