Узнать больше

Эксперт Мкртчян: освобождение туроператоров от НДС повлияет на развитие инфраструктуры

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT прокомментировал подписание президентом Владимиром Путиным закона, освобождающего туроператоров от НДС при продаже путёвок по Российской Федерации.
Эксперт Мкртчян: освобождение туроператоров от НДС повлияет на развитие инфраструктуры
  • РИА Новости

«Эти деньги — освобождение отельеров и туроператоров от избыточного налогового бремени, это деньги, которые им даются на развитие инфраструктуры туризма, в первую очередь отельной инфраструктуры, а не на снижение цен», — рассказал специалист.

По его мнению, чтобы цены снизились, в России необходимо строить «минимум тысячу отелей четырёх-пяти звёзд».

«Сейчас пока цены снижаться не будут, но есть и хорошие новости: естественно, отельеры будут учитывать это снижение налогового бремени в дальнейшем, когда будут решать, на сколько процентов повысить цены. Просто на следующий год повысят не на 20%, как в этом году многие отельеры четырёх-пяти звёзд повысили даже на 30%, а будут повышать примерно на 17%», — объяснил Мкртчян.

Он также подчеркнул, что деньги «будут аккумулировать» и пускать на строительство новых отелей, новой туристической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путёвок по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить