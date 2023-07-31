Эксперт Мкртчян: освобождение туроператоров от НДС повлияет на развитие инфраструктуры

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT прокомментировал подписание президентом Владимиром Путиным закона, освобождающего туроператоров от НДС при продаже путёвок по Российской Федерации.

«Эти деньги — освобождение отельеров и туроператоров от избыточного налогового бремени, это деньги, которые им даются на развитие инфраструктуры туризма, в первую очередь отельной инфраструктуры, а не на снижение цен», — рассказал специалист.

По его мнению, чтобы цены снизились, в России необходимо строить «минимум тысячу отелей четырёх-пяти звёзд».

«Сейчас пока цены снижаться не будут, но есть и хорошие новости: естественно, отельеры будут учитывать это снижение налогового бремени в дальнейшем, когда будут решать, на сколько процентов повысить цены. Просто на следующий год повысят не на 20%, как в этом году многие отельеры четырёх-пяти звёзд повысили даже на 30%, а будут повышать примерно на 17%», — объяснил Мкртчян.

Он также подчеркнул, что деньги «будут аккумулировать» и пускать на строительство новых отелей, новой туристической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путёвок по России.